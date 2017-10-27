Diyarbakır kırsalında sıcak çatışma! 1'i kadın 3 PKK'lı...

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp’a bağlı Yaylak köyü mülki sınırları içerisinde dün saat 23.00’den itibaren özel birlik operasyonu icrasına başlandığı belirtildi. Açıklamada, operasyon kapsamında bir grup terörist ile bugün saat 07.18 sıralarında sağlanan teması müteakip çıkan silahlı çatışmada 1’i kadın olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, 3 adet AK-47 Kaleşnikof tüfeği, 14 adet şarjör, 420 adet fişek, 1 adet dürbün, 3 adet hücum yeleği ve 2 adet el bombasının ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.