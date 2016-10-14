Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma unsurlarınca 14 Ekim 2016 günü Diyarbakır Lice’ye bağlı Uçarlı köyüne Narko-Terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunda 2 buçuk ton esrar maddesi, 10 bin kök kenevir bitkisi, 5 adet tabanca ve PKK/KCK’ya ait örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu finansmanının deşifresi kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 20 milyon TL olarak açıklandı.