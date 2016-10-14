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Diyarbakır Lice’de narkotik terörüne büyük darbe

Diyarbakır Lice’ye bağlı Uçarlı köyünde gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonunda, 2 buçuk ton esrar maddesi, 10 bin kök kenevir bitkisi, 5 adet tabanca ve PKK/KCK’ya ait örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Licede narkotik terörüne büyük darbe

14 Ekim 2016 22:35

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma unsurlarınca 14 Ekim 2016 günü Diyarbakır Lice’ye bağlı Uçarlı köyüne Narko-Terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunda 2 buçuk ton esrar maddesi, 10 bin kök kenevir bitkisi, 5 adet tabanca ve PKK/KCK’ya ait örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyon kapsamında örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu finansmanının deşifresi kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 20 milyon TL olarak açıklandı.  

Onur Emre Durak
 

Etiketler: darbe, pkk


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