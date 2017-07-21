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Diyarbakır Lice’de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 2 köy ve mezralarında, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Licede sokağa çıkma yasağı

21 Temmuz 2017 08:54

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesine bağlı olan, Akçabudak Köyü ve köye bağlı Tahtakülek, Mahmudan, Kasanmahallesi, Hij, Mahmutlu, Leyhasor, Dergan, Kaynaktaşı ve Alıçlıyayla Mezraları ile Ulucak Köyü ve köye bağlı Yeniyazı, Ballıca, Aliyan ve Abdurrahmanağa Mezralarında 21 Temmuz 2017 günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasaÖK-Y)ğın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi. 

Etiketler: diyarbakır, lice, sokağa çıkma yasağı


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