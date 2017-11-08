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Diyarbakır merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Selahattin Eyyubi Üniversitesinin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

08 Kasım 2017 13:36

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, kapatılan Selahattin Eyyubi Üniversitesinin akademik personel ve çalışanlarına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya’da düzenlenen operasyonda aralarında öğretim görevlisi, okutman ve büro memurlarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, F.D., E.U., A.T., A.T., E.S., E.Ş., M.K., H.S., E.D. ve U.D. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında öğretim görevlisi, büro memuru, kütüphaneci ve araştırma görevlisi kadrolarından kişilerin de bulunduğu 9 şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: diyarbakır, fetö operasyonu

 

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