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Diyarbakır merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu

Diyarbakır merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu
Diyarbakır merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu

Diyarbakır merkezli 11 ilde, Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ’a operasyon düzenlendi.

24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda zanlıların üzerinde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 Türk lirası ve 124 bin 800 Suriye parası ele geçirildi. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terörün finansmanı kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans faaliyetlerine yönelik yürütülmekte soruşturma ile ilgili olarak, Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya gibi ülkelere para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alınmış olup, gözaltına alınan şahıslarla birlikte 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 euro, 1 milyon 304 bin 885 Türk lirası ve 124 bin 800 Suriye parası, 36 cep telefonu, 18 laptop, 10 hard disk ile birlikte bir çok dijital doküman ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir” denildi.  

Aydın Yorat
 

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