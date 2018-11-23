Diyarbakır merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan şahısların, örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları bir takım ankesörlü, büfe ve market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 21 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile 1 üsteğmen ve 3 astsubay olmak üzere toplam 4 ihraç edilen askeri personel, 4 emekli astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci ve askeri kurumundan istifa eden 1 astsubay olmak üzere toplam 37 şüpheli şahsa yönelik Diyarbakır merkezli 16 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince saat 07.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emrah Kızıl

