Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır saldırısında PKK’yı ele veren telsiz kayıtları

Diyarbakır saldırısında PKK’yı ele veren telsiz kayıtları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ek binasına PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı sonrasında teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Diyarbakır saldırısında PKKyı ele veren telsiz kayıtları

06 Kasım 2016 11:17
Diyarbakır saldırısında PKK’yı ele veren telsiz kayıtları - Tıkla İzle

Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2’si polis, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Diyarbakır Valiliği, yaptığı 2 ayrı açıklamada, saldırının terör örgütü PKK mensubu 'Kemal' kod adlı terörist tarafından 3 ton bomba yüklü araçla yapıldığını, bunun da telsiz kayıtlarına yansıdığını duyurmuştu. Uluslararası bir haber ajansı ise saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiğini ileri sürmüştü.

Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını kanıtlayan telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Teröristler, 4 ve 5 Kasım’da kendi aralarında yaptığı görüşmelerde, saldırının detaylarını paylaştı. Teröristlerin, 4 Kasım’da 09.25-09.35 saatleri arasında şu görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı:
Ararat: Basına yansıyan eylem fedai eylemdir. Tamam.
Rojhat: Basına yansıyan değil mi?
Ararat: Doğrudur.
Rojhat: Tamam arkadaş.
Ararat: Diğerinde sicil falan atarız.
Rojhat: Peki Andoklar bugün bilgi verirler mi?
Ararat: Vallahi zor.
Rojhat: Tamam yani Andokların tarafındaki arkadaş yaptı, değil mi?
Ararat: Evet, evet.
Rojhat: Tamam.
Rojyar: Sizin bu eylemle ilgili bilginiz var mı?
Andok: Evet, evet.
Rojyar: Sizin tarafınızdan mı oldu?
Andok: Evet, doğrudur.
Rojyar: Tamam, peki ayrıntı var mı?
Andok: Ya dedim ki, fedai eylemdir.
Rojyar: Fedai eylem mi?
Andok: Evet, evet.
Rojyar: Tamam anlaşıldı. Alişer devrede mi?
Andok: Biz sesini alamadık.

Teröristlerin, 5 Kasım’da 09.19 ile 09.35 saatleri arasında yaptıkları görüşmeler ise şöyle:
Andok: Ya bu araç tam yerde patladı değil mi?
Akdağ: Doğru.
Andok: Ya diyorlar bir araç engellemiş, kaza olmuş
Akdağ: Yok yok, öyle bir şey var ama...
Andok: Yani tam hedefine ulaşmış. Peki arkadaş dışarı çıkmış mı yoksa...
Akdağ: Vallahi bilgi yok ama.
Andok: Şehit Brusk mu?
Akdağ: Doğru.
Andok: Oldu, tamam.
Andok: Arkadaşlar ayın 4'ünde sabah saat 08.05'te yaklaşık 3 ton patlayıcı yüklü bir araçla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet binası ve terörle mücadele binasına yönelik fedai bir eylem düzenliyor.
Agiri: Tamam.
Andok: Patlama sırasında yoldan geçen bir otobüs ve transit de etkileniyor. Bu eylemi Kemal Hunres arkadaş gerçekleştiriyor.
Agiri: Tamam.
Ararat: Andok.
Andok: Dinliyorum,
Ararat: Onu Kemal Hakkari (Kemal Hunres) diye ver raporlarında, öyledir tamam mı?
Andok: Tamam. 

Etiketler: diyarbakır saldırısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!