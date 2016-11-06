Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek binasına önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 2’si polis, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Diyarbakır Valiliği, yaptığı 2 ayrı açıklamada, saldırının terör örgütü PKK mensubu 'Kemal' kod adlı terörist tarafından 3 ton bomba yüklü araçla yapıldığını, bunun da telsiz kayıtlarına yansıdığını duyurmuştu. Uluslararası bir haber ajansı ise saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiğini ileri sürmüştü.

Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığını kanıtlayan telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Teröristler, 4 ve 5 Kasım’da kendi aralarında yaptığı görüşmelerde, saldırının detaylarını paylaştı. Teröristlerin, 4 Kasım’da 09.25-09.35 saatleri arasında şu görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı:

Ararat: Basına yansıyan eylem fedai eylemdir. Tamam.

Rojhat: Basına yansıyan değil mi?

Ararat: Doğrudur.

Rojhat: Tamam arkadaş.

Ararat: Diğerinde sicil falan atarız.

Rojhat: Peki Andoklar bugün bilgi verirler mi?

Ararat: Vallahi zor.

Rojhat: Tamam yani Andokların tarafındaki arkadaş yaptı, değil mi?

Ararat: Evet, evet.

Rojhat: Tamam.

Rojyar: Sizin bu eylemle ilgili bilginiz var mı?

Andok: Evet, evet.

Rojyar: Sizin tarafınızdan mı oldu?

Andok: Evet, doğrudur.

Rojyar: Tamam, peki ayrıntı var mı?

Andok: Ya dedim ki, fedai eylemdir.

Rojyar: Fedai eylem mi?

Andok: Evet, evet.

Rojyar: Tamam anlaşıldı. Alişer devrede mi?

Andok: Biz sesini alamadık.

Teröristlerin, 5 Kasım’da 09.19 ile 09.35 saatleri arasında yaptıkları görüşmeler ise şöyle:

Andok: Ya bu araç tam yerde patladı değil mi?

Akdağ: Doğru.

Andok: Ya diyorlar bir araç engellemiş, kaza olmuş

Akdağ: Yok yok, öyle bir şey var ama...

Andok: Yani tam hedefine ulaşmış. Peki arkadaş dışarı çıkmış mı yoksa...

Akdağ: Vallahi bilgi yok ama.

Andok: Şehit Brusk mu?

Akdağ: Doğru.

Andok: Oldu, tamam.

Andok: Arkadaşlar ayın 4'ünde sabah saat 08.05'te yaklaşık 3 ton patlayıcı yüklü bir araçla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet binası ve terörle mücadele binasına yönelik fedai bir eylem düzenliyor.

Agiri: Tamam.

Andok: Patlama sırasında yoldan geçen bir otobüs ve transit de etkileniyor. Bu eylemi Kemal Hunres arkadaş gerçekleştiriyor.

Agiri: Tamam.

Ararat: Andok.

Andok: Dinliyorum,

Ararat: Onu Kemal Hakkari (Kemal Hunres) diye ver raporlarında, öyledir tamam mı?

Andok: Tamam.