Diyarbakır şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Ümit Çelik için Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene şehidin ailesinin yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşlarını tutamadı.