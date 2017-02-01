Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle ulaşımda güçlükler yaşanan ilçede, belediye ekipleri olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yoğun bir çaba gösteriyor. Ekipler, cadde, sokak ve meydanlarda ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Adem Çelik, “Birkaç gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle belediyemiz fen işleri ve Temizlik ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı. Sokak ve caddelerinde kar temizleme çalışması devam ediyor. Şuana kadar kapanan 40 kırsal mahallelerimizin yollarını açtık. Bütün Kırsal mahallemizin yollarının açılabilmesi için ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” dedi.

Yusuf Batı