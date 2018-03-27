Diyarbakır Stadyumu Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nın Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacağı müjdesinin ardından Stadyumdaki çalışmalar hızlandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Gençlik ve Spor il Müdürü Mehmet Demir, Antalya Gençlik Spor il Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Diyarbakır Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.Başkan Atilla, heyete stadyum çevresi ve yolunda Büyükşehir Belediyesince yapılan yol, refüj ve yeşillendirme çalışmalarını anlattı.