TSK'dan yapılan açıklamada, 10 Ekim 2016 saat 23.50’de Diyarbakır ili Sur ilçesi Yağmurlu Mahallesi Kuruçay Deresi mevkiinde, beyaz renkli bir aracın park edilmiş olduğu eve bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin geldiği yönünde duyum alınması üzerine, 7’nci Kolordu Harekat Komutasındaki Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından, evde yapılan aramada söz konusu araç ile aracın bulunduğu bölgedeki başka bir ev içerisinde 20 ton civarında Amonyum Nitrat ele geçirildiği kaydedildi.

20 ton civarındaki Amonyum Nitratın Gübrenin İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtilerek çalıntı olarak aranan araca ise el konulduğu bildirildi.

