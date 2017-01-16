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Diyarbakır Valiliği: '3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı'

Diyarbakır Valiliği teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 polis memurunun şehit olduğu, 2'sinin ağır 3 polis memurunun ise yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği: 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı

16 Ocak 2017 18:29

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesindeki saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polisimizi taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı madde infilak ettirilmek suretiyle bombalı saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis memurumuz şehit olmuş 2'si ağır olmak üzere 3 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Etiketler: Diyarbakır valiliği


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