Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Diyarbakır Valiliği, açığa alınan öğretmenlerin göreve iade edildiği iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, açığa alınan öğretmenlerin göreve iade edildiği iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, kentte açığa alınan öğretmenlerden 4 bininin göreve iade edildiğine ilişkin bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaları yalanladı.

Diyarbakır Valiliği, açığa alınan öğretmenlerin göreve iade edildiği iddialarını yalanladı

18 Eylül 2016 17:12

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ‘Diyarbakır'da açığa alınan öğretmenler göreve iade ediliyor’ şeklinde haberler yer almaktadır. Bilindiği üzere söz konusu öğretmenlerle ilgili soruşturma Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu aşamada Bakanlık tarafından Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze iletilmiş herhangi bir liste bulunmamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir” denildi. 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!