Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ‘Diyarbakır'da açığa alınan öğretmenler göreve iade ediliyor’ şeklinde haberler yer almaktadır. Bilindiği üzere söz konusu öğretmenlerle ilgili soruşturma Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu aşamada Bakanlık tarafından Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze iletilmiş herhangi bir liste bulunmamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir” denildi.