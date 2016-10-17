Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Hazro ve Kocaköy İlçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada devamla şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu(nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Çağdaş Köyü, Yolçatı Köyü, Uçarı Köyü, Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü ve Kabakaya Köyü, , Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü, Sarıerik Köyü, Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü ve Gözebaşı Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 17 Ekim 2016 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."