Valilik tarafından yapılan açıklamada, saldırının terör örgütü mensubu Kemal kod isimli terörist tarafından fedai eylem şeklinde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "4 Kasım 2016 günü saat 07.53'te ilimiz Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş ve olayın akabinde saat 11.22’de valiliğimiz tarafından patlama olayının bölücü terör örgütü tarafından üstlenildiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Uluslararası bir haber ajansının bir kaynağa dayandırarak yaptığı habere dayalı olarak basında ve sosyal medyada olayın IŞİD terör örgütü tarafından üstlenildiğine dair haberler yer almıştır. Valiliğimizce yapılan açıklama, bölücü terör örgütü elemanlarının kendi aralarında yapmış oldukları telsiz konuşmalarına dayandırılmıştır. Konuyla ilgili bölücü terör örgütü mensupları arasında yapılan üç ayrı telsiz konuşmasında, eylemin Kemal kod adlı bölücü terör örgütü mensubu tarafından 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildiği ve fedai türü tabir edilen eylem olduğu açıkça yer almaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde söz konusu saldırının bölücü terör örgütü mensuplarınca yapıldığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu sosyal medyada ve bazı haber organlarında yer alan haberler, çoğunlukla sivil vatandaşlarımızın zarar gördüğü ve hayatını kaybettiği menfur saldırı olayıyla ilgili farklı algı oluşturmaya ve bölücü terör örgütünü korumaya yönelik haberlerdir. Valiliğimiz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da belirtildiği gibi vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında açıklamalara ve algı yaratmaya yönelik haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak ve derinlemesine devam etmektedir ve gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" denildi.