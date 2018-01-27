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Diyarbakır Valiliği yakınında patlama! | Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır Valiliği yakınında çöp konteynırına atılan cisim büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çöp konteynırına çanta attığı tespit edilen bir kişinin bulunması için operasyon başlattı.

Diyarbakır Valiliği yakınında patlama! | Diyarbakırda patlama

27 Ocak 2018 18:29
Diyarbakır Valiliği yakınında patlama! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Diyarbakır Valiliği binası vatandaş girişinin bulunduğu cadde köşesinde bulunan çöp konteynırında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tarafından yapılan incelemede çöp kutusu içinde bir cismin patladığı tespit edildi.

Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 15 yaşlarında kapüşonlu bir kişinin bisikletle gelerek elindeki çantayı çöp konteynırına atıp bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Konteynıra atılan çanta büyük bir gürültü ile patladı. Polis ekipleri eşkalini aldıkları zanlının yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.

 

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