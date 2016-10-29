Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından, Belediyeler tarafından yapılması gereken çöp toplama hizmetinin yerine getirilmediği bu nedenle vatandaşlarımızın mağdur olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi adına hizmetlerin aksatılmaması için Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy imzasıyla, 28 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve İlçe Belediye Başkanlıklarına yazı yazılarak çöplerin toplanmasının Belediyelerin görevi olduğu hatırlatılmış ve bu görevin yerine getirilmesi talimatı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, belediyelere gönderiler yazının şöyle olduğu kaydedildi:

“İlimiz merkezinde bulunan mahalle, cadde ve sokak aralarında çöp yığınlarının oluştuğu, oluşan bu çöp yığınlarının vatandaşlarımızı ve çevre sağlığını tehdit ettiği görülmektedir. Bu çerçevede çöp toplama ve imha etme işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği belediyelerimizin kanuni görev ve sorumluluğundadır. Kamu hizmetlerinin ve günlük hayatın daha sağlıklı ve normal işleyebilmesi, vatandaşların ve çevre sağlığının korunması için belediyenizde çalışan görevli personel tarafından her gün düzenli olarak çöplerin toplatılmasını, aksi takdirde ilgili sorumlular hakkında gerekli suç duyurusunun yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim.”