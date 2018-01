Diyarbakır Valiliğinden patlama açıklaması

Diyarbakır Valiliği akşam saatlerinde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişiminde valilik binası civarında bulunan çöp konteynırı içerisinde patlama meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk incelemede patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş EYP düzeneği nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştı. Olay nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olup vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile şehrimizin huzurunu bozmaya dönük bu patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır" denildi.