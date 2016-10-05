Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik önündeki TOMA’da görevli polis memuruna yapılan saldırı sonucunda bir polis memuru yaralanmıştı. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Saat 20.00 dolaylarında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından Valilik binası önünde durmakta olan TOMA'da görevli polis memuruna tabancayla bir el ateş etmek suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya uğrayan polis memuru hafif yaralanmıştır. Olay yerinde bulunan diğer güvenlik kuvvetlerimiz tarafından saldırgana anında karşılık verilmiştir. Sivil vatandaşlarımıza zarar gelmemesi konusunda güvenlik kuvvetlerimizin göstermiş olduğu hassasiyet ve havanın kararmış olması nedeniyle saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılmaktadır” denildi.