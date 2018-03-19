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Diyarbakır valiliğinden saldırı açıklaması

Diyarbakır Valiliği teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 uzman erbaş ile 1 gönüllü güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Diyarbakır valiliğinden saldırı açıklaması

19 Mart 2018 18:07

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının Şekale Tepe bölgesinde olduğu belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topcular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.  

Etiketler: Diyarbakır valiliği

 

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