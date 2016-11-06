Vali Aksoy, "Vatandaşların yoğun olarak yaşadığı, sivillerin bulunduğu bir nokta bölücü terör örgütü tarafından eylem noktası olarak seçildi. Ağırlıklı olarak bu eylemde sivil vatandaşlarımız zarar gördü" dedi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, beraberindeki AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kurum müdürleri ile birlikte, Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenen bölgede incelemelerde bulundu. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar ile tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Aksoy ve beraberindekiler, hasar gören iş yerlerini gezdi, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasında incelemelerde bulundu.

"Devlet seferber oldu"

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Patlama sonrası oluşan hasarları tespit etmek üzere 22 ayrı ekip oluşturarak hasar tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Bir an önce hasar tespit çalışmalarını bitirmek ve vatandaşlarımızın hasarlarını ödemek istiyoruz. Bu anlamda ekiplerimiz alanda dolaşarak hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızla beraber olma adına buraya geldik. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletin yaralarını sarma adına seferber olduğunu bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu kendilerine ifade ettik" dedi.

"10 aile otellerde kalıyor

Vatandaşların sorunlarını çözme adına yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Aksoy, "Burada evi tahrip olan ve gidecek hiçbir yeri olmayan vatandaşlarımız varsa bunları otelde misafir edebileceğimizi kendilerine anlattık. Şu ana kadar da 10 aile otellerde Valiliğimizin misafiri olarak kalıyor. Hiçbir vatandaşımızı açıkta, dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız. Onların ihtiyacının giderilmesi konusunda Diyarbakır'da Valiliğimize bağlı bütün birimler büyük bir hassasiyet içerisinde çalışıyor. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, burada çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da vatandaşın sorunlarının giderilmesi, hafifletilmesi anlamında her türlü çalışmayı ortaya koyuyorlar. Temennimiz bir an önce bu hasarın giderilmesi ve vatandaşımızın günlük yaşamına dönmesidir. Binaların hasar durumuyla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ağır hasarlı olabileceği değerlendirilen binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün teknik elemanları çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılması gereken bina olacak mı, olmayacak mı? Bunların değerlendirmesinden sonra karar vereceğiz. Bu kararlar verildikten sonra vatandaşımızın alternatiflerini önüne koyarak çalışmalarını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız zarar gördü"

Eylemin yapıldığı bölgede vatandaşların yoğun olarak yaşadığına dikkat çeken Vali Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sivillerin bulunduğu bir nokta, bölücü terör örgütü tarafından eylem noktası olarak seçildi. Ağırlıklı olarak bu eylemde sivil vatandaşlarımız zarar gördü. Uluslararası bir haber ajansı bir haber sitesine dayanarak bu eylemin DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklamalarda bulundu. Bizim tespitlerimiz ve Valiliğimizce olay olduğu gün de yaptığımız açıklamada, bunun bölücü terör örgütü tarafından yapıldığı şeklindeydi. Bu değerlendirmemizi ve tespitimizi teyit eden yeni tespitler de ortaya çıktı. Bunları da bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştık. Başta bu olayda olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."