Diyarbakır ve çevresinde kuraklık tehlikesi

Diyarbakır’da geçtiğimiz yılın aralık ayına göre yağış oranının yüzde 83 oranında düşmesi, çiftçileri tedirgin etmeye başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde geçtiğimiz yılın aralık ayına göre yüzde 82,8 oranında azalırken bu oran Diyarbakır özelinde yüzde 83,2’ye çıktı. Sonbahar aylarında da beklenen yağışın gelmemesi çiftçileri kara kara düşündürmeye başladı.

Aralık, ocak ve şubat aylarında da beklenen yağışların gelmemesi, kuraklık tehlikesini daha fazla ortaya çıkaracak. Yağmur duasına bile çıkmayı düşünen çiftçilerin tek ümidi ise, toprakla buluşturdukları tohumların zarar görmeden yağışla buluşması.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, önceki yıllara göre şu ana kadar yüzde 10 civarında bir yağış yağdığını söyledi. İskenderoğlu, “Yağışların eksik olması üreticileri ve tüketicileri strese sürükledi.

Bunun ötesinde barajlarımızda boş durumda. Kuraklığın olması, doğal felakettir üretici ve tüketicilerimiz için sıkıntılı olacaktır. Çiftçi bu mevsimde, üst gübre atıyor buğdaya. Şimdi gübre alınmış fakat araziye atamıyoruz kuraklıktan dolayı, yağmurun olmamasından dolayı. Bazı kısımlarda yağmur hiç gelmediği için tohum olduğu gibi arazide. Yeşermediği için bitki yok. Diyarbakır genelinde yaklaşık olarak 5,1 milyar lira gelir var. Önümüzdeki aylarda zararı kestiremeyebiliriz ama bu ciddi bir sorun ortaya çıkaracaktır. Çiftçi ve üreticilerimizin mutlaka TAHSİM sigortalarının içine mutlaka kuraklık sigortasını eklemeleri gerekmektedir” dedi.

Umutla yağmurun yağmasını bekliyorlar

Diyarbakır’da çiftçilik yapan Askeri Kaçmaz ise, bu sene yağışların çok geciktiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Geçen sene bu vakitler kar bile yağmıştı. Bu günlerde umudumuz var yağış için. iki aydır tohum ekmişiz ve hala tohum olduğu gibi yerin altında ve kupkuru. Böyle giderse zarar olacak. Yağmurun yağmaması ciddi bir kuraklığa neden olabilir. Şu anda yüzde 10’a kadar tohum zarar gördü. Eğer yağmur yağmazsa tohum çürümeye başlayacak. Zaten bu sene kurak gidiyor, tohumun birçoğu da bozuldu. Belki yeni baştan ekmek isteyenler olur ama zamanı geçti, Allah’tan umut kesilmez.”

Yağışlar geçen yıla göre yüzde 80 oranında azaldı

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 Ekim 2017 ila 3 Ocak 2018 arasında bölgelerin alansal yağış durumlarına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesinde normale göre yüzde 56,6 2016'ya göre ise yüzde 43,8 oranında azalma yaşandı. 1-31 aralık 2017 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde normale göre yüzde 74,1 önceki yıla göre ise yüzde 82,8 oranında bir azalma meydana geldi. 1-31 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da normale göre yüzde 69,1 önceki yıla göre ise yüzde 83,2 oranında azalma yaşandı. Bu azalma 1 Ekim 2017 ile 3 Ocak 2018 arasında normale göre yüzde 49,8 önceki yıla göre ise yüzde 39,3 oranında gerçekleşti.

Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık