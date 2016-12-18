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Diyarbakır ve Hakkari’de binlerce insan ’terörle lanet’ okudu

Diyarbakır ve Hakkari’de binlerce insan ’terörle lanet’ yürüyüşünde bir araya geldi.

Diyarbakır ve Hakkaride binlerce insan terörle lanet okudu

18 Aralık 2016 15:35
Diyarbakır ve Hakkari’de binlerce insan ’terörle lanet’ okudu - Tıkla İzle

Yenişehir ilçesindeki yürüyüşte Diyarbakırlılar hep bir ağızdan terör örgütü PKK’ya lanet yağdırdı, şehitlere rahmet diledi. Şehitler Anıtı önünde bir de basın açıklaması yapıldı.

YÜKSEKOVA’DA HALK TERÖRE LANET İÇİN SOKAKLARDAYDI

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ‘Kürt-Türk kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir’ sloganı atarak Cezaevi Kavşağı’na yürüdü. Buradan da tekrar yürüyüşlerine devam eden kalabalık, kaymakamlık binası önüne geldi. İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut’un okuduğu duayla devam etti.


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