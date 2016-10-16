Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır-Viranşehir yolunda albayın geçişi sırasında patlama

Diyarbakır-Viranşehir yolunda albayın geçişi sırasında patlama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan sivil araçla geçtikten sonra PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Patlamanın, albayın içinde bulunduğu aracın olay yerini geçtikten sonra yaşanması olası faciayı önledi.

Diyarbakır-Viranşehir yolunda albayın geçişi sırasında patlama

16 Ekim 2016 15:12

Edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristler, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın geçişi sırasında yola döşedikleri EYP’yi patlattı. Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde, Demirci kırsal mahallesi yakınlarındaki bir menfezin hemen yanında meydana gelen patlamanın Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın sivil araçla bölgeden yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra meydana geldiği öğrenildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen patlamada yolun kenarına yerleştirilen yaklaşık 150 kiloluk EYP'nin kullanıldığı belirlendi. Patlama nedeniyle bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Patlama ölen ya da yaralanan olmazken ikinci bir bomba ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatıldığı ve jandarma ekipleri tarafından her yerin didik didik arandığı belirtildi.

Enver Zencirci 

Etiketler: Diyarbakır-Viranşehir yolu, patlama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!