Edinilen bilgiye göre, PKK’lı teröristler, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın geçişi sırasında yola döşedikleri EYP’yi patlattı. Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde, Demirci kırsal mahallesi yakınlarındaki bir menfezin hemen yanında meydana gelen patlamanın Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Arıkan'ın sivil araçla bölgeden yaklaşık 1 kilometre geçtikten sonra meydana geldiği öğrenildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen patlamada yolun kenarına yerleştirilen yaklaşık 150 kiloluk EYP'nin kullanıldığı belirlendi. Patlama nedeniyle bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Patlama ölen ya da yaralanan olmazken ikinci bir bomba ihtimaline karşı yolun trafiğe kapatıldığı ve jandarma ekipleri tarafından her yerin didik didik arandığı belirtildi.

Enver Zencirci