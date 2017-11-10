Diyarbakır yerli otomobil fabrikasına talip

Diyarbakırlı vatandaşlar ve iş çevresi yerli otomobil fabrikasına talip olduklarını ve kentte kurulmasının ekonomik anlamda bölgenin birçok sorununa çözüm olabileceğini ifade etti.

"Diyarbakır’da yapılmasını talep ediyoruz"

Yerli otomobil projesinin yıllardır her dönemde Türkiye’nin gündemine geldiğini ifade eden Doğu Güneydoğu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, yerli otomobil hasretinin şimdi atılan adımlarla hayata geçeceğini belirtti. Özkılıç, "Ülke olarak bunu hep istiyorduk ve istiyoruz ama şimdi ciddi adımlar atıldı. Bir konsorsiyum kuruldu. Tabi bu aracın üretimi söz konusu Türkiye’nin hangi ilinde üretilecek tartışmaları var şuan gündemde. Biz de Diyarbakır iş dünyası olarak Diyarbakır’da yapılmasını öneriyoruz ve talep ediyoruz. Ev sahipliğini yapmak istiyoruz. Burada belki aracın tamamı üretilemeyebilir ama en azından aracın bazı aksamlarının burada üretilmesine talibiz. Milli ve yerli araç projesi dediğimiz için belki aracın Türkiye’nin 7 bölgesinde iller tespit edilerek bazı aksamları o illerde yapılarak hem de Türkiye’nin her tarafından bu araca sahiplenme ve yatırım açısından da önemli bir ivme kazandırır. Bu anlamda bunun için Diyarbakır’ın altyapısı uygun. Organize Sanayi Bölgesinde yapılabilir. Biz buna talibiz Diyarbakırlılar ve Diyarbakır iş dünyası olarak. Mutlaka aracın bazı aksamlarının Diyarbakır’da yapılması istihdama katkı sunacaktır. Bu aracın bölgemize, ülkemize gerçekten hayırlı olacağını ve hayırlara vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan bu desteği bekliyoruz"

İşsizlik oranının en yüksek bölgelerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olduğunu anımsatan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ise, bu bağlamda yerli otomobil fabrikasının en azından bir bölümünün Diyarbakır’da kurulmasını istediklerini vurguladı. Yeşil, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı İrfan Hisarcıklıoğlu’na daha önce sunduğumuz dosyada yerli otomobil fabrikasının Diyarbakır’da kurulmasını talep etmiştik. Biz bu talebimizi yineliyoruz. Cumhurbaşkanımız bazen sürprizler yapıyor. İnşallah yine bir sürpriz yaparak yerli otomobil fabrikasını Diyarbakır’a kurma kararı alır. Cumhurbaşkanımızdan bu desteği bekliyoruz."

"Ekonomik anlamda gelişecektir"

Vatandaşlardan Aziz Deşürekli, Diyarbakır’a yerli otomobil fabrikası kurulmasının Diyarbakır için gelişim anlamına geldiğini belirtti. Deşürekli, "Hem bir sürü personel ve iş sayısı hem de ekonomik anlamda insanları geliştirecektir. Sanayici ve iş adamlarımıza büyük iş düşmektedir. Herkes farklı farklı fabrikalar kurarsa buradaki işsizliği ve benzeri olayları da engelleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bir Diyarbakırlı, bir Güneydoğulu olarak bölgenin geri kalmışlığından dolayı en isabetli kararın yerli otomobilin Diyarbakır’da kurulması gerektiğini ifade eden Hasan Pekerli, "En başta düşünülmesi gereken yerdir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri. Burada yapılırsa insanlar ekonomik olarak bir seviyeye geldikleri zaman bu terörün de ortadan kalkacağını düşünüyorum. Belki tamamen çözülmez ama en büyük etkendir. Bölgeye en büyük fayda olur. Bence en önemlisi burada kurulmasıdır" diye konuştu.

Diyarbakır’da yerli otomobil fabrikasının kurulmasını istediklerini belirten Tahir Akaydın, "Hem istihdam artar hem de insanlar çalıştığı için suça yönelim azalır. Buranın çehresi de değişir" dedi.

Ejder Ediz Işık