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Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi

Musul operasyonu sonrası Diyarbakır’da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na uçak takviyesi yapıldı.

Diyarbakıra savaş uçağı takviyesi

21 Ekim 2016 15:21
Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi - Tıkla İzle

Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan hava üslerinden Diyarbakır’a hem asker hem de savaş uçağı takviyesi yapıldığı öğrenildi. Musul operasyonu sırasında ve sonrasında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk topraklarına gelebilecek tehditlere karşı Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üssü’ne; Eskişehir, Balıkesir ve Amasya Merzifon’dan toplam 20 uçak intikal etti.

Askeri yetkililer, savaş uçaklarının Musul’u kurtarma operasyonu kapsamında bölgede keşif ve kontrolün sağlanması amacıyla teyakkuzda bekletileceği ve sık sık keşif uçuşu yapacaklarını aktardı. Özellikle operasyon sonrasında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk topraklarına yönelik olabilecek tehditlere karşı savaş uçaklarının her an hazır bekletildiği ve bu süre içerisinde sınır hattında olası sıkıntılara karşı ‘Vur’ emri ile zaman zaman havalanarak keşif ve kontrol uçuşları yaptıkları bildirildi.

Sevk edilen savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye’de bulunan PKK-YPG terör örgütünün bulunduğu alanları da sürekli vurduğu belirtildi.  

Abdulkerim Kantarcıoğlu - Burak Emek


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