Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesine bağlı Konacık köyü Efendi mezrasında önceki gün sabah teröristler tarafından kaçırılan 1 kişi yol kenarında ölü olarak bulundu. Kafasına 2 el ateş edilerek öldürülen şahsın üzerinde not olarak 'Kürdistan İntikam Tuğayı' yazıldığı belirtildi.

Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye giden güvenlik kuvvetleri çevrede önlem aldıktan sonra öldürülen şahsı bölgeye gelen ambulans ile Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Öldürülen cenazesinin yapılacak otopsi sonrasında ailesine teslim edileceği belirtilirken, olayı gerçekleştirilen teröristlerin yakalanması için bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

