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Diyarbakır’da 1 ton 151 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 1 ton 151 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakırda 1 ton 151 kilo esrar ele geçirildi

19 Ağustos 2017 13:08

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde 18 Ağustos’ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması ve bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla operasyonel çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarda, 441 kilo 420 gram kubar esrar ve 710 gram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 151 kilo 420 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 


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