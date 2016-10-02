Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Dicle ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Dicle ilçesine bağlı olan; Kurşunlu köyü, Gelincik köyü, Boğazköy köyü, Kelekçi köyü, Değirmenli köyü, Başköy köyü, Uluçeşine köyü, Baltacı köyü ve Hani ilçesine bağlı olan; Abacılar köyü ile Kuyular köyünde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 02 Ekim 2016 Pazar günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Lice ve Hani'de 13 köyde yasak kaldırıldı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan duyuruda 01 Ekim 2016 tarihinde saat 05.00'da 13 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ise bugün sabah saat 05.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Birlik köyü, Şenlik köyü, Abalı köyü, Erginköy köyü, Tuzlaköy köyü, Çeper köyü, Duruköy köyü ve Daralan köyü, Hani ilçesine bağlı olan; Topçular köyü, Yukarı Turalı köyü, Kalaba köyü, Serenköy köyü ve Uzunlar köyünde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 01 Ekim 2016 günü saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararı 02 Ekim 2016 günü saat 05.00’ten itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

