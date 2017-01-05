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Diyarbakır'da 10 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı, 10 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakırda 10 mahallede sokağa çıkma yasağı

05 Ocak 2017 09:10

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Tepe Köyü, Arıklı Köyü, Serince Köyü, Çağdaş Köyü, Uçarı Köyü, Dibekköy Köyü ve Yolçatı Köyü) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 05 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." denildi.


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