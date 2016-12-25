Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis, çok yönlü çalışma başlattı. Ara sokaklarda yapılan çalışmada, Şeyh Şamil Mahallesi 527. Sokak'ta poşete sarılı halde metal bardak içerisine hazırlanmış 11 adet el yapımı patlayıcı ve 6 havai fişek bulundu.

Ele geçirilen patlayıcılar incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burak Emek

