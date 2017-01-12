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Diyarbakır’da 13 köyde operasyon başlatıldı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, operasyon başlatıldı.

Diyarbakırda 13 köyde operasyon başlatıldı

12 Ocak 2017 10:08

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Lice’ye bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani’ye bağlı Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba köylerinden bugün saat 05.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Duyurunun ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 12 Ocak 2017, Perşembe 09:43
    00
    iyide operasyon için haber verdiniz teröristler kaçtı
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