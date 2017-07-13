Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Diyarbakırda 15 Temmuzda toplu ulaşım ücretsiz olacak

13 Temmuz 2017 14:58

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Temmuz günü saat 06.30'dan itibaren tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini belirtilerek, uygulamanın gün boyu devam edeceği, gece saatlerinde ise nöbetçi araçların vatandaşlara hizmet vereceği kaydedildi.
16 Temmuz günü gece saat 01.00'dan 06.00'a kadar (A5, AZ, B3, B6, B8, CE2, CE3, CE4, El, E8, F2, Z2, Z3) 13 güzergahta 14 nöbetçi araç ile saat başı ring hizmeti verilecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!