Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada,“Operasyon yapılacak bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca Lice ilçesi Şenlik, Birlik, Ergin, Tuzla, Abalı, Çeper, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Daralan ve Duru mahalleleri ile Hani ilçesi Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Seren mahallelerinde bugün saat 04.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi” denildi.