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Diyarbakır’da 1’i yeşil listede 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği, 5 güvenlik korucusu ve 1 vatandaşın yaralandığı saldırının faili olan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden “Demhat Cilo” kod adlı Eyüp Çelik’in, İçişleri Bakanlığının 1 milyon TL ödüllü yeşil listede arandığı öğrenildi.

Diyarbakırda 1i yeşil listede 2 terörist öldürüldü

06 Nisan 2018 17:09

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 4 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren “Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin” operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında, bugün 12.50 sıralarında, Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası mülki sınırları içerisindeki Ricit Deresi mevkisinde bir grup teröristle temas sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Temas neticesinde, 3 Nisan 2018’de kesilmiş odunları kamyonla Kulp ilçesine nakletmekte iken silahlı saldırı sonucunda Malik Yıldız isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 5 güvenlik korucusu, 1 vatandaşın yaralanması olayının faili olan ve İçişleri Bakanlığı’nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan ‘Demhat Cilo’ kod adlı Eyüp Çelik’in de arasında yer aldığı 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi. 

Etiketler: diyarbakır

 

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