Olayla ilgili olarak 22 Haziran’da Silvan yoluna döşenen patlayıcıda parmak izi bulunan bir kişinin de aralarında olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği’nce yapılan açıklamada, Sur ilçesi Kayayolu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan şüpheli bir adrese 3 Aralık’ta operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucunda EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram cinsi ve özelliği tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, biri 22 Haziran 2016 ayında Diyarbakır-Silvan karayolunda mayın/EYP döşenmesi olayında parmak izi tespit edilen şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır” denildi.