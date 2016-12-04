Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Diyarbakır’da 2.5 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır’da 2.5 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir adrese jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile cinsi ve özelliği tespit edilemeyen 100 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakırda 2.5 ton patlayıcı ele geçirildi

04 Aralık 2016 10:29

Olayla ilgili olarak 22 Haziran’da Silvan yoluna döşenen patlayıcıda parmak izi bulunan bir kişinin de aralarında olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği’nce yapılan açıklamada, Sur ilçesi Kayayolu Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan şüpheli bir adrese 3 Aralık’ta operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon sonucunda EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 400 kilogram amonyum nitrat ile 100 kilogram cinsi ve özelliği tespit edilemeyen patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, biri 22 Haziran 2016 ayında Diyarbakır-Silvan karayolunda mayın/EYP döşenmesi olayında parmak izi tespit edilen şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır” denildi. 

Etiketler: diyarbakır


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç