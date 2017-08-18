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Diyarbakır'da 3 adet EYP bulunarak imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sürdürülen operasyonlarda teröristler tarafından döşenen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulunarak olay yerinde imha edildi.

Diyarbakırda 3 adet EYP bulunarak imha edildi
Diyarbakır'da 3 adet EYP bulunarak imha edildi - Foto Galeri

18 Ağustos 2017 10:23
Diyarbakır'da 3 adet EYP bulunarak imha edildi - Tıkla İzle

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Dicle ilçesi kuzey bölgesinde dağlık ve ormanlık alanda silahlı olarak faaliyet yürüten BTÖ mensupları ile işbirlikçilerince döşenmiş olan mayın/EYP’leri bulmak maksadıyla 16 Ağustos 2017 Çarşamba gecesi başlayan Özel Birlik Operasyonunda arazi aramasında; Dicle ilçesi Süngü Tepe mevkiinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet bidon içerisinde RF komutalı EYP düzeneği, 2 adet piknik tüpü içerisinde RF komutalı EYP düzeneği ve 1 adet piknik tüpü içerisinde olmak üzere toplam 3 ayrı EYP düzeneği tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın/EYP düzenekleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Hacı Güneş 


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