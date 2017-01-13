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Diyarbakır’da 3 işbirlikçi yakalandı

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık alanda terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 işbirlikçi ve 1 kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı.

Diyarbakırda 3 işbirlikçi yakalandı

13 Ocak 2017 12:16

Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek maksadıyla, 11 Ocak 2017 tarihinde TSK tarafından Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle; aralarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan terör örgütü işbirlikçisinin de bulunduğu 3 bölücü terör örgütü işbirlikçisi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde icra edilen temas araması neticesinde terör örgütü mensuplarına ait 5 ayrı sığınak tespit edilirken, sığınaklar içerisinde; toz gübre, EYP yapımında kullanılan içi boş dökme demir, amonyum nitrat, bin 100 adet torpil olarak tabir edilen patlayıcı madde, muhtelif tipte piller, mutfak tüpleri ve çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilerek imha edildi. 

Derya Yetim
 


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