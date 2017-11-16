Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz getirildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesi kırsalında jandarma kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi.

Diyarbakırda 3 terörist etkisiz getirildi

16 Kasım 2017 21:22

Edinilen bilgiye göre, Hazro ilçesi kırsalında operasyon yürüten jandarma kuvvetler ile bir grup teröriste arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

Etiketler: diyarbakır, terörist

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç