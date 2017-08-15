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Diyarbakır’da 300 polisle hava destekli şafak operasyonu

Diyarbakır’da 300 polisin katılımıyla hava destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Diyarbakırda 300 polisle hava destekli şafak operasyonu

15 Ağustos 2017 09:06

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, ıslahının sağlanması amacıyla Asayiş Şube ve Özel Harekat personelinin de katıldığı hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. Özel Harekat polislerinin güvenlik desteği verdiği operasyonda 17 farklı adrese 300 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi. Sokak aralarına ve cadde başlarına zırhlı araçlar konuşlandırıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Polis helikopteri havadan bölgeyi kontrol ederken drone yardımıyla da baskın yapılan adreslerin çatıları kontrol edildi. 

Emrah Kızıl


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