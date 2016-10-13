Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma ve Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişi ve kişiler ile suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Faaliyet kapsamında, Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyünde bulunan 1 şüpheliye ait tarlada gizlenmiş ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette toplam 306 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen kubar esrar maddesine el konulmuş ve 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.