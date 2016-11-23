Bugün Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi yarın fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden yapılacak TEOG sınavı saat 09.00’da başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, “23-24 Kasım 2016 tarihlerinde 17 ilçemizde 390 okulda 2 bin 429 sınav salonunda toplam 33 bin 546 öğrenci sınavlara katılacaktır. Sınavlarda 5 bin 458 öğretmen görevlendirilmiştir. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ortak sınavları öğrencilerimizi yarıştırmak amacıyla yapılmıyor. Eğitim öğretim yılında okullarımızda yapılan diğer sınavlardan farkı yoktur. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ortak sınavlarına katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren yönetici ve öğretmen arkadaşlarımıza çalışmalarından, öğrenci velilerine ise katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.