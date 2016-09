Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, yeni eğitim ve öğretim sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, kentte yaklaşık 500 bin öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilere geçen yıl 20 bin öğretmenin eğitim verdiğini belirterek, bu öğretmenlerden 4 bin 500’ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturmalar çerçevesinde açığa alındığını anımsattı. Bu rakamın öğretmenlerin yüzde 20’sini kapsadığına dikkat çeken Memiş, “Sözleşmeli olarak atanacak öğretmenlerin bir an önce Diyarbakır’a atanması, yine bunun yanında norm fazlası öğretmenlerin Diyarbakır’a kaydırılması, eş durumu ile ilgili olarak öğretmenlerin Doğu’da Doğu tazminatı adı altında burada tutulması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Ücretli öğretmenlerle sadece bu iş kısa süreli bir pansuman olur. Ücretli öğretmenlerle eğitim ve öğretim, yıl sonuna kadar sıkıntı yaşatır. Elbette ki öğretmen açığı sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerle bir şekilde kapanır. Ama yapılan bu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi at izinin it izine karışmaması için terör örgütlerine bilerek destek verenler ile terör örgütlerine destek kastıyla hareket etmemiş kişilerin birbirinden ayırt edilmesini ve mevcut soruşturmaların da her aşamasında hukuk ve adalet ilkelerinde uygun olarak hareket edilmesini istiyoruz” dedi.

“Mağdurlar oluşturulursa terör örgütleri bundan nemalanır”

Açığa alınmalarla ilgili olarak mağdurlar oluşturulduğu takdirde terör örgütlerinin bundan nemalanacağını ifade eden Memiş, “Eğer bu konuda gerekli titizlik gösterilmez ve mağdurlar oluşturulursa devletimizce yapılan bu haklı mücadelede amacına hizmet etmekten uzaklaşıp sonuçta terör örgütlerinin bu durumdan nemalanıp, yeni propagandalar yapmalarına zemin hazırlayacaktır. Özellikle beklenti ve isteğimiz ihanete karışmamış masum kişilerin mağdur edilmemesi konusunda azami özen gösterilmelidir. Ayrıca hem derslik açığının giderilmesi ve sınıf mevcudunun azami 30’a çekilmesi hem de öğretmen atamalarıyla ilgili adım atılmasını da bekliyoruz” diye konuştu.

