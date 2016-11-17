Genç nesillere girişimcilik ruhunu aşılamak için dünyada uzun yıllardır uygulanan ‘Genç başarı 3X şirket programı'nın Diyarbakır’da 20 lisede pilot olarak uygulanması için Diyarbakır Ticaret Borsasın’da tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, TOBB Girişimcilik Müdürü Murat Mercan, Genç Başarı Vakfı Genel Koordinatörü Seçil Çelebi, Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ok, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, DTB Başkan yardımcıları Şeyhmus Ayhan, Ramazan Özkılıç, DTB Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boylu, DTB Genel Sekreteri Kamuran Karadağ ile TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

26 hafta süresince uygulanacak programın eğitimlerinde birçok işveren gönüllü olarak montörlük yapacak. Öğrenciler bu işverenlerin montörlüğünde mikro şirketler kuracak ve burada girişimcilik, iş gücüne etkin katılım, finansal okur yazarlık ve gerçek şirket deneyimi konularında bilgi sahibi olacaklar. Proje ile ilgili bilgi veren DTB Başkanı Engin Yeşil, bu uygulama ile aslında öğrencilerin ticareti öğreneceklerini belirterek, ’’Bu gibi çalışmalar sayesinde gençlerimiz hem öz güven sahibi olacak hem de ticari atılımlar yapabilecek konuma gelebileceklerdir. Bu nedenle proje önemlidir” dedi.

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ise, kurulundaki kadın girişimcilere tüm desteği verecekleri ve gerektiğinde kurul dışındaki iş kadınlarından da bu konuda destek alacaklarını söyledi.