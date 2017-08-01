Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da 5 bin 332 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 332 adet kenevir ele geçirildi.

Diyarbakırda 5 bin 332 kök kenevir ele geçirildi

01 Ağustos 2017 11:35

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Sur ilçesi Sarıkamış köyü Kavsan mezrası Ambar Çayı kenarları mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden dün şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde, 5 bin 332 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. 

Etiketler: diyarbakır, kenevir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!