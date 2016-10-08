Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerinde 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Ayn El Arap bahane edilerek düzenlenen gösterilerde Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Turan Yavaş hayatlarını kaybetmişti. Diyarbakır Gaziler’de bir düğün salonunda gerçekleştirilen “6-8 Ekim Şehitlerini Anma” etkinliği ile gösterilerde hayatını kaybedenler anıldı. Şehitler Kervanı Platformunca düzenlenen etkinliğe, Platform Başkanı Ömer Çelik, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Mezunları Derneği Genel Başkanı Selahattin Yazıcı ve vatandaşlar katıldı. Kuran-Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşmacılar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, program sonunda vahşice katledilenlerin ruhlarına dualar okundu.