Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nca Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisindeki FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 12 bin 801 emniyet personeli görevinden uzaklaştırıldı. Açığa alınanların çoğunluğunu kapsayan illerden biri olan Diyarbakır’da ise bu sabah itibariyle 5’i 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü 646 polis memuru görevden alındı. Polislerin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığı sürecek olan araştırmada ortaya çıkağı öğrenilirken ayrıca suç unsuru tespit edilmesi durumunda ise meslekten ihraçlarının isteneceği bildirildi.

Burak Emek