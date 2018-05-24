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Diyarbakır’da 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon nedeniyle 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırda 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

24 Mayıs 2018 21:16

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ile barınak, sığınak ve depo alanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonun yapıldığı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi amacıyla Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yasak ilan edilen köy ve mezralar şöyle sıralandı:

Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Ayağı Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı ve Çağıl mezraları, Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü ve Kijikbadem mezraları.
Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiğine dikkat çekilerek, bitim süresinin daha sonra duyulacağı kaydedildi.  

 

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