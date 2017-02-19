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Diyarbakır’da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda RDX ve C4 tipi patlayıcılardan daha güçlü 89 adet PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların yüklendiği kamyonun İstanbul’a gideceği ve ele geçirilen miktarın 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakırda 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi

19 Şubat 2017 18:45
Diyarbakır’da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi - Tıkla İzle

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda kentte faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Atölyede bir kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgiler neticesinde yapılan aramada 40 adet baza içerisinde bantlara sarılı halde 89 adet ve toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. PETN tipi patlayıcının RDX ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu öğrenilirken, kamyonun İstanbul’a gideceği tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca, 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alıcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan 10 şüpheli şahıstan 4’ü gözaltına alındı. Yapılan sorguda patlayıcının sevk edileceği İstanbul’daki irtibatları da deşifre edilerek İstanbul Emniyeti bilgilendirildi.

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Ele geçirilen patlayıcılar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenirken, patlayıcının bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ve 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği öğrenildi.

Emrah Kızıl


 

Etiketler: diyarbakır, PETN tipi patlayıcı


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